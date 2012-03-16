Кабмін в березні внесе до ВР законопроект про корпоратизацію «Енергоатому» і «Укренерго»

Кабінет Міністрів України внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект про корпоратизацію найбільших державних активів в електроенергетичній галузі «Енергоатом» і «Укренерго».

Про це йдеться в національному плані дій на 2012 рік зі впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА № 187/2012 від 12 березня.

Перспективи корпоратизації цих державних активів раніше неодноразово обговорювалися на рівні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України. Концепція корпоратизації «Укренерго» і «Енергоатому», запропонована міністерством, передбачає збереження за державою 100% контролю над зазначеними активами при доданні держкомпаніям мобільності та прозорості в рамках нової організаційно-правової форми. Йдеться, зокрема, про спрощення процедур залучення кредитних коштів на фінансування стратегічних проектів, а також про створення нової системи менеджменту та управління компанії на основі механізмів колегіальності й прозорості.

Згідно з документом, обнародуваним на сайті глави держави, корпоратизацію «Укренерго» і «Енергоатому» планується здійснити впродовж 9 місяців з моменту набуття чинності вищезазначеного законодавчого акту.

Довідка УНІАН. НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На компанію покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.