Україна розглядає можливість приватизації та концесії газорозподільних мереж.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рікіз запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА №187 від 12 березня.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів, Міністерству енергетики і вугільній промисловості і Фонду державного майна України (ФДМУ) врегулювати питання використання газорозподільних мереж шляхом їх приватизації або надання в концесію на термін понад 10 років.

Нагадаємо, на даний час значна частину газорозподільних мереж перебуває у власності держави і передана в користування регіональним компаніям з газопостачання і газифікації (обл- і міськгази).

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планує виставити на продаж пакети акцій 48 обласних і районних газорозподільних і газопостачальних компаній з травня по липень.

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, у 2001 році, згідно з угодою з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.