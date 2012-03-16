Ціни на газ будуть єдиними для всіх категорій споживачів?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік із запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента №187 від 12 березня.

Водночас Президент доручив НКРЕ протягом 2012 року удосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

Як повідомляв УНІАН, на даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від об'ємів споживання і наявності лічильника) значно нижче за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.

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