Уряд до серпня створить нормативну базу для біржових торгів вугіллям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство енергетики і вугільної промисловості України до серпня цього року розроблять низку законопроектів для впровадження електронної біржової форми реалізації вугілля, що видобувається державними вугледобувними компаніями.

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня.

В даний час реалізація вугілля, що видобувається державними шахтами, здійснюється державним оператором «Вугілля України» (близько 60% від загального обсягу поставок держсектора), а також за прямими договорами. Згідно з концепцією реформування ринку вугільної продукції, схваленої Кабміном у листопаді 2011 року, перехід до біржової моделі торгівлі, в першу чергу енергетичним вугіллям, сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні та впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту і пропозиції.

Згідно з документом, обнародуваним на сайті глави держави, Кабінету міністрів України доручено внести пакет законопроектів, що регламентують перехід до біржової моделі, на розгляд парламенту в травні цього року. Тим часом, у березні-квітні ц.р. Мінекономрозвитку спільно з Міненерговугілля проведуть конкурс на визначення електронних біржових майданчиків, на яких здійснюватиметься торгівля вугільною продукцією державних шахт.

Крім того, вже в березні Міненерговугілля має затвердити механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед «Вугіллям України», а в липні припинити операторські функції цього держпідприємства на ринку.

При цьому, в червні Кабмін також має затвердити план ліквідації «Вугілля України», яка повинна бути завершена не пізніше ніж у 2015 р.

Нагадаємо, що раніше, згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президенті України, ліквідувати «Вугілля України» планувалося до кінця 2012 року.