Підприємства ТКЕ розрахувалися за газ тільки на 31%

Рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго за газ у січні-лютому п.р. становив 31%, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«За січень-лютий 2012 підприємства комунальної теплоенергетики спожили 4,1 млрд. куб. м газу. Якщо говорити про розрахунки, то сплачено 2,3 млрд. грн. Це становить 31% загальної вартості», - повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр АЛІПОВ.

За його даними, цього року газу спожито на суму 7,3 млрд. грн. При цьому заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий газ досягла 5 млрд. грн.

«Кажучи про причини таких низьких розрахунків, відзначу, що ми приймаємо різницю в тарифах - 1,6 млрд. грн. і дебіторської заборгованості місцевого і державного бюджету - 1,4 млрд. грн. Але залишається 2 млрд. Це наша з вами відповідальність», - додав він.

О.АЛІПОВ відзначив, що найближчим часом відомство планує провести нараду із заступниками керівників регіонів і керівниками профільних управлінь областей, присвячену стану розрахунків.

За даними першого заступника міністра, підприємства ТКЕ у січні-лютому п.р. заощадили 60 млн. куб. м газу.

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