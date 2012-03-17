«Нафтогаз» планує купувати газ у європейських компаній

НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість закупівлі приблизно 10 млрд. кубометрів газу у європейських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Ми сьогодні ведемо цю роботу (переговори про закупівлю газу у європейських компаній – УНІАН) на попередньому етапі. Ми сьогодні ведемо консультації з диверсифікації ринку газу, із закупівлі газу в Європі в районі 10 млрд.»,- сказав Є.БАКУЛІН.

Він відзначив, що до Верховної Ради внесено законодавчі пропозиції про реформування «Нафтогазу», без яких це неможливо зробити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ «Нафтогаз» має намір купувати російський газ у німецької RWE, заявив Азаров