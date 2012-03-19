Видобуток газу в Україні зріс на 1,1%, нафти - на 0,5%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-лютому ц.р. збільшили видобуток природного газу на 1,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 3,2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-лютому видобуток нафти в Україні збільшився на 0,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,396 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-лютому збільшився на 4,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 155 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 8,5% - до 123 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році Українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд. куб. м. У 2011 році видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9% - до 2,424 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2011 році скоротився на 7,0% - до 874,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% - до 0,721 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».