Компанія Shell в 2012 році планує почати буріння свердловини «Біляївська-400» на Павловсько-Світловській ліцензійній ділянці надр у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час чергової робочої зустрічі з керівництвом Харківської облдержадміністрації та ГПУ «Шебелинкагазвидобування» заявив директор з експлуатації компанії Shell Ян СНААЗ.

Він зазначив, що для початку робіт компанії Shell необхідно отримати велику кількість погоджень та дозволів на проведення пошукових робіт на свердловині. «У нас є дуже великий список дозволів і всього 100 днів на їх отримання», - зазначив він.

У свою чергу заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ запевнив представників компанії Shell, що всі необхідні погодження та дозволи будуть отримані в найкоротший термін. «Харківська облдержадміністрація забезпечить «зелене світло» такому стратегічному для регіону інвестору, як компанія« Shell», - підкреслив Ю.САПРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, компанія Shell, яка володіє технологією буріння свердловин на родовищах сланцевого газу, висловила зацікавленість у видобутку цієї корисної копалини на території Харківської області. Ю.САПРОНОВ, посилаючись на Геологічне агентство Сполучених Штатів Америки, повідомив, що в Україні поклади сланцевого газу становлять 5-8 трлн. кубічних метрів, у тому числі в Харківській області - близько 1,5 трлн. кубічних метрів. За його даними, компанія Shell готова інвестувати в розробку родовищ сланцевого газу не менше 1 млрд. дол., і його видобуток на території Харківської області може початися приблизно через 3 роки.

Нагадаємо, 1 вересня 2011 державна компанія «Укргазвидобування» та компанія Shell підписали оновлений договір про спільну діяльність з пошуку і видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні. Підписання договору дозволить застосувати в Україні новітні технології пошуку вуглеводнів та залучити до видобутку раніше не задіяні ресурси газу, в тому числі нетрадиційні.

Згідно з умовами договору про спільну діяльність, роботи будуть проводитися на шести ліцензійних ділянках, а саме Шебелинській, Західно-Шебелинській, Павловсько-Світловській, Мелеховській, Герсеванівській і Ново-Мечебилівській.

Довідка УНІАН. Компанія Shell - один зі світових лідерів в енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 100 тис. осіб.

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