Cimolai поставила першу партію металоконструкцій для НБК на ЧАЕС

Італійська компанія Cimolai Spa поставила на митні склади проммайданчика Чорнобильської АЕС першу партію металоконструкцій в обсязі 149 тонн, призначених для центрального сегмента нового безпечного конфаймента (НБК), який планують звести над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС, повідомили УНІАН у прес-службі атомної станції в понеділок.

Україна планує в 2015 році завершити будівництво НБК над зруйнованим внаслідок аварії в 1986 році 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. На сьогоднішній день проект, генпідрядником якого виступає французький концерн Novarka, оцінюється в 980 млн. євро. Будівництво фінансується за рахунок коштів країн-донорів, що вносяться до т.зв. Фонду «Укриття», розпорядником якого виступає Європейський банк реконструкції та розвитку.

Згідно з повідомленням, очікується, що 20-25 березня до України надійде друга партія металу 1030 тонн. Її доставлять з Італії морським шляхом через Одеський морський торговий порт. Після розвантаження з Одеси її доставлять автотранспортом на чорнобильський майданчик.

Як повідомив головний інженер проекту «План здійснення заходів на об'єкті «Укриття» Володимир КАШТАНОВ, фізичні роботи зі складання конструкцій арки почнуться в квітні 2012 року. Збірка буде відбуватися на монтажній платформі, спеціально для цього побудованій в локальній зоні об'єкту «Укриття». Усього для будівництва арочної конструкції НБК до України завезуть більше 20 тис. тонн металоконструкцій.