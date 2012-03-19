Виробництво бензину в Україні зросло на 1,3%, дизпального - знизилося на 19%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) в січні-лютому ц.р. збільшили виробництво автомобільного бензину на 1,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,465 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво дизельного пального в Україні в січні-лютому скоротилося на 19%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,348 млн. тонн.

Також в повідомленні сказано, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-лютому ц.р. скоротилося на 16,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,349 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 1,3%, порівняно з 2010 роком, до 2,835 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні у 2011 році скоротилося на 28,2% - до 2,664 млн. тонн, а топкового мазуту скоротилося на 11,0% - до 2,148 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні налічується шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.