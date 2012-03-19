У Женеві розглянуть претензії Литви до Білорусі через будівництво АЕС

Мінськ. На 24-й сесії Комітету зі здійснення Конвенції про оцінку дії на навколишнє середовище в транскордонному контексті (ЕСПО), яке пройде в Женеві з 20 по 23 березня, буде розглянуто заяву Литви про недотримання Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань при запланованому будівництві АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі.

У прес-службі зазначають, що водночас із початку нинішнього року зі сторони білоруських громадських об'єднань почали надходити звернення до Мінприроди Білорусі з проханням надати повну інформацію про будівництво в Литві нової АЕС.

Зокрема, в зверненні зазначалося, що в остаточному звіті з оцінки дії на навколишнє середовище нової АЕС у Литві не враховано зауваження громадськості Білорусі, що стосуються розміщення АЕС, врахування екологічного стану озера Дрисвяти, відсутності оцінки сумарної дії від усіх радіаційно небезпечних об'єктів, побудованих і запланованих до будівництва в районі нової АЕС Литви, а також від робіт, пов'язаних зі зняттям із експлуатації Ігналинської АЕС.

«Внаслідок того, що в Мінприроди також відсутня повна інформація про заплановане будівництво АЕС у Литві, надати її білоруським громадським об'єднанням було неможливо», - підкреслили в Мінприроди Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 6 лютого цього року Мінприроди Білорусі надіслало листа Міністерству навколишнього середовища Литовської Республіки із запрошенням обговорити в Мінську питання й врегулювати існуючі розбіжності, пов'язані з будівництвом Білоруської та Вісагинської АЕС, а також виконанням положень Конвенції ЕСПО.

Білоруська сторона пропонувала литовській визначити зручну дату й час у лютому або початку березня 2012 року для проведення консультацій, а також повідомити про ухвалене рішення і про склад литовської делегації. Проте ніяких повідомлень із Міністерства навколишнього середовища Литви так і не надійшло.

Довідка УНІАН. Литва виступає проти будівництва білоруської АЕС біля своїх кордонів і збиралася подати скаргу в МАГАТЕ на Білорусь за вибір Островецького майданчика.

Представники Міненерго Білорусі в свою чергу зазначають, що з Литвою неодноразово проводилися консультації.

«Але чомусь литовська сторона заявляє, що майбутня Вісагинська АЕС не впливатиме на територію Білорусі, хоча розташована всього за два кілометри від неї, а білоруська АЕС матиме вплив на Вільнюс, який знаходиться за 53 км від Островецького майданчика», - підкреслюють у Міненерго Білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кредит для будівництва АЕС буде вигідним - Мінфін Білорусі