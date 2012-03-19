Україна скоротила транзит газу на 11,8%, нафти – на 16,4%

Транзит природного газу територією України в січні-лютому ц.р. збільшився на 11,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, транзит нафти територією України в січні-лютому скоротився на 16,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України в січні-лютому скоротилося на 16,6%, а транспортування газу – на 5,4%.

Держстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2011 році транзит природного газу територією України збільшився на 5,7% у порівнянні з 2010 роком, а транзит нафти скоротився на 11,8%. Загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України в 2011 році скоротилося на 15,4%, а транспортування газу – збільшилося на 4,7%

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

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