П'ятнадцять компаній цікавляться Юзівською та Олеською площами

П'ятнадцять іноземних і українських компаній виявили зацікавлення в участі у конкурсі на укладення угод про розподіл продукції з видобування сланцевого газу на Юзівському і Олеському родовищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на прес-конференції у понеділок.

«На сьогоднішній день це 15 компаній, і я думаю, що це не кінець, тому що прийом заявок триває», - сказав міністр.

За його словами, на сьогоднішній день уже 5 компаній придбали у Держгеолслужбі конкурсну документацію, яка включає геологічну інформацію про вказані родовища.

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