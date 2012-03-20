Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі даних щодо Саудівської Аравії

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок змінилися різноспрямовано на тлі новин із Саудівської Аравії і ситуації навколо Ірану.

Про це свідчать дані торгів, передає РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,03 долара - до 108,09 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,10 долара - до 125,71 долара за барель.

Саудівська Аравія збільшила в січні нафтовидобуток на 0,6% - до 9,87 мільйона барелів на день, що стало рекордним рівнем майже за 30 років. Обсяг експорту зріс на 2% і досяг позначки 7,5 мільйона барелів на день. Цифра більш ніж втричі перевищує аналогічний показник другого за величиною постачальника ОПЕК - Ірану, який експортував 2,3 мільйона барелів на день в січні.

У той же час, на ціну нафти продовжує впливати інформаційний фон щодо Ірану. Посилення напруженості навколо країни може викликати перебої з поставками.