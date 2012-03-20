Сховище ядерного палива введуть в експлуатацію у 2015 році

Державний оператор українських АЕС «Енергоатом» прогнозує введення першої черги централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Про це повідомляється в прес-релізі, поширеному компанією у вівторок.

Реалізація проекту будівництва ЦСВЯП, необхідного Україні для відмови від дорогих послуг з вивезення і зберігання палива в Росії, замість проектних 4 розтягнулася вже більш ніж на 7 років.

Нагадаємо, що контракт на будівництво між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема й зміни політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, що виникла слідом, проект було фактично заморожено. У лютому 2012 року Верховна Рада схвалила закон про будівництво сховища в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, який набув чинності 7 березня.

«Для спорудження пускового комплексу сховища, розрахованого на 3616 відпрацьованих тепловиділяючих складок (ТВС), знадобиться три роки, а на його заповнення - близько десяти. Початок експлуатації цього об'єкту намічено на 2015 рік», - говориться в повідомленні "Енергоатому".

У компанії нагадали, що в цілому місткість сховища, будівництво якого планується вести кількома чергами впродовж 40 років, становитиме 16529 відпрацьованих складок типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

У компанії також зазначили, що будівництво ЦСВЯП дозволить «Енергоатому» істотно скоротити витрати, пов'язані з поводженням із відпрацьованим ядерним паливом, оскільки атомний оператор відмовиться від послуг російських компаній, вартість яких у даний момент оцінюється в близько 160 млн. дол. щорічно. Тим часом, за оцінками «Енергоатому», експлуатаційні витрати на утримання власного ЦСВЯП не перевищать 20 млн. дол. щорічно.

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