Україна наближається до завершення ліквідації запасів урану - Янукович

Україна наближається до фінальної стадії ліквідації своїх запасів високозбагаченого урану відповідно до оголошеної два роки тому історичної угоди зі Сполученими Штатами, яка покликана запобігати ядерному тероризму.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю корейському агентству Yonhap News Agency, повідомляє прес-служба глави держави.

Він нагадав, що саме Україна дала початковий поштовх першому саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні у квітні 2010 року, домовившись із США позбутися 90 кілограмів високозбагаченого урану до 2012 року.

«Проект наближається до стадії завершення», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що другий саміт з питань ядерної безпеки – глобальна конференція з атомної безпеки, яка проходитиме в Південній Кореї наступного тижня, повинна діяти на постійній основі. «Саміт з питань ядерної безпеки повинен працювати на постійній основі та проводитися кожним континентом», - сказав Президент України.

«Ми не можемо просто залишатися спокійними, поки існує загроза ядерній безпеці. Ця тема завжди має бути під наглядом громадськості та всіх країн світу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Основна мета саміту в Сеулі – забезпечення основи для переходу від зобов'язань, прийнятих на зустрічі у Вашингтоні, до конкретних дій та окреслення подальших кроків для гарантування безпеки усіх уразливих ядерних матеріалів і запобігання доступу до них з боку терористів.

Україна, яка колись володіла третім за величиною у світі ядерним арсеналом, успадкованим після розвалу Радянського Союзу, відмовилася від усієї ядерної зброї у 1996 році в обмін на гарантії безпеки з боку США, Росії та Великої Британії, а також на економічну допомогу з боку США.

На запитання, чи слід досвід України розглядати як модель у вирішенні питання ядерних амбіцій Північної Кореї, В.ЯНУКОВИЧ стримано відповів: «Ситуація, з якою наразі стикається Північна Корея, повністю відрізняється від ситуації, з якою зіткнулася Україна в минулому».

Що стосується програми Північної Кореї з розробки ядерної зброї, то В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дуже важливо розпочати діалог з Північною Кореєю.

Український Президент сподівається, що питання ядерної програми Північної Кореї буде обговорюватися на саміті в Сеулі. Він зазначив, що «всі питання, які стосуються ядерної безпеки, повинні обговорюватися».

Як зазначається в повідомленні, за інформацією корейських офіційних осіб, саміт, який відбудеться наступного тижня у Сеулі, не буде спрямовано на вирішення питання щодо ядерних амбіцій Північної Кореї, проте ця проблематика може обговорюватися на двосторонній основі в кулуарах заходу.

У п'ятницю Північна Корея викликала занепокоєння у світі заявою щодо намірів запустити наступного місяця супутник за допомогою ракети великої дальності.

Цей план КНДР порушить недавню угоду між Пхеньяном і Вашингтоном, який дав надії на вихід з глухого кута та відновлення шестисторонніх переговорів за участю Північної та Південної Кореї, США, Китаю, Японії та Росії, зазначили офіційні особи в Сеулі та Вашингтоні.

Згідно з домовленостями, Пхеньян погодився призупинити програму зі збагачення урану та ядерні й ракетні випробування в обмін на велику продовольчу допомогу США. Північна Корея також погодилася дозволити інспекторам ООН провести моніторинг зупинення діяльності в ядерній сфері.

Інтерв’ю відбулося напередодні запланованого на кінець березня візиту В.ЯНУКОВИЧА до Сеула для участі у саміті, який планують відвідати представники з 58 країн і міжнародних організацій, у тому числі близько 48 глав держав, серед яких – Президент США Б.ОБАМА, Президент Китаю ХУ Цзіньтао та Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун.

Перший саміт у 2010 році провів Президент США Б.ОБАМА. За інформацією корейських офіційних осіб, Нідерланди погодилися провести третій саміт у 2014 році, проте ймовірність проведення четвертого саміту є далекою.