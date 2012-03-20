ВР ухвалила законопроект Кармазіна про реформування нафтогазового комплексу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом з фракції НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ, проголосували 237 народних депутатів з 404, зареєстрованих в сесійній залі.

Документ підтримали 188 депутатів від Партії регіонів, 2 - від НУ-НС, 10 позафракційних, 18 – від Народної партії, 10 – з групи «Реформи заради майбутнього». Водночас жоден депутат з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та КПУ не голосував за цей законопроект.

Перед тим як перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК спробував поставити на голосування даний законопроект, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" намагалися вирвати у нього мікрофон, але депутати із фракції Партії регіонів, які були поруч з А.МАРТИНЮКОМ, не дали можливості це зробити, і законопроект був ухвалений в першому читанні.

Законопроектом передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, компанії “Нафтогаз”, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів та акцій державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких є у державній власності України.

Законопроектом також передбачено, що дія цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та компанії “Нафтогаз України”, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство.

Раніше головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК повідомив, що уряд зняв з розгляду свій законопроект з цього питання.

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