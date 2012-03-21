Нафта дорожчає на даних про запаси сировини у США

Світові ціни на нафту ростуть у ході торгів середи на тлі повідомлень Американського інституту нафти про зростання запасів сировини на оптових складах США, а також в очікуванні офіційної статистики від міністерства енергетики країни, повідомляє РИА Новости.

Вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.53 мск зросла на 0,41 долара, або на 0,39% - до 106,48 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,25 долара, або на 0,2% - до 124,37 долара за барель.

За підрахунками експертів інституту, запаси нафти скоротилися за тиждень на 1,4 мільйона барелів. При цьому, за прогнозами агентства Bloomberg, міністерство енергетики може оголосити пізніше в середу про більш істотне зниження запасів - на 2,2 мільйона барелів.

Крім того, ринки заспокоїли заяви влади Саудівської Аравії про намір видобувати 9,9 мільйона барелів нафти щодня до кінця місяця і в квітні, а також про наявність можливостей для збільшення видобутку на 25% у разі нестачі нафти на ринку.

"Думаю, у другій половині року попит буде ще вищим. Багато в чому це буде пов'язано із зростанням американської і китайської економік", - прогнозує голова Australia & New Zealand Bank з досліджень у галузі сировинних ресурсів Марк Перван (Mark Pervan), цитований агентством Bloomberg.