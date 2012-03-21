ЕКСКЛЮЗИВ: Шебелинський ГПЗ з 25 березня по 8 квітня буде зупинено на ремонт

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», зупинить Шебелинський газопереробний завод (Харківська обл.) на плановий ремонт з 25 березня по 8 квітня.

Про це УНІАН повідомив представник ДК «Укргазвидобування».

За словами співрозмовника агентства, під час зупинки планується виконати ремонтні і профілактичні роботи, зокрема ревізію і ремонт технологічного устаткування, очищення колон і теплообмінної апаратури, провести заміну замочної арматури і трубопроводів.

На підприємстві створено необхідний запас нафтопродуктів, який дозволить на період ремонту забезпечувати пальним власну мережу АЗС.

Нагадаємо, Шебелінський ГПЗ зупиняється на ремонт двічі на рік.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виготовляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, які випускає Шебелинський ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, які працюють під брендом «Укргазвидобування».

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогоднішній день становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.

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