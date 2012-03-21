Уряд планує знизити акциз на бензин і створити умови для ввезення 1 млн. тонн нафти, незважаючи на те, що це приведе до втрат доходів бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

Він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб підвищити рентабельність переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

М.АЗАРОВ сказав, що знижений акциз на нафтопродукти діятиме на період «аномально високої» ціни на нафту.

«Нам необхідно гнучко реагувати на такі виклики, оскільки зростають ціни і збільшується ввізне мито на нафту, яка завозиться в Україну. Це робить нафтопереробку на вітчизняних заводах нерентабельною. Через це вже зупинилися нафтопереробні заводи в Лисичанську і Одесі. Зменшився загальний обсяг переробки нафти в Україні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що рішення про зниження акцизів і створення умов для ввезення нафти в обсязі 1 млн. тонн є непростими, оскільки призведуть до скорочення доходів бюджету. «Чому я назвав ці рішення непростими? Тому що вони призведуть до втрати частини запланованих доходів бюджету… Проте на іншій чаші терезів – запуск у роботу нафтопереробних підприємств. А це тисячі робочих місць, зарплати людей, відрахування до Пенсійного фонду і стабільність цін і насичення ринку нафтопродуктами. Це, безумовно, важливо, особливо коли починаються весняно-польові роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин було підвищено на 50%, або на 66 євро/тонна, що еквівалентно 65 коп./літр, і що, відповідно, стало потужним стимулом зростання цін на бензин у 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів у середньому становить 35%, дизпальне - 22%.

Експерти раніше прогнозували збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне – до 10 грн./літр.

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