«Київенерго» почало відключати боржників від електроенергії

ПАТ «Київенерго» з 20 березня припинило електропостачання низки боржників, які одержали попереджувальні повідомлення відповідно до чинного законодавства, але не погасили заборгованість за спожиту електроенергію.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київенерго», переданому УНІАН.

«Ми попередили всіх боржників про можливі наслідки у разі непогашення боргу до певної дати. З сьогоднішнього дня ми почали відключення тих боржників, які не вжили ніяких заходівм для вирішення питання заборгованості», - цитує прес-служба директора СВП «Енергозбут» ПАТ «Київенерго» Олексія САВЕНКОВА.

За даними компанії, на 1 березня 2012 року загальна сума заборгованості споживачів - юридичних осіб становила 1,225 млрд. грн.

Нагадаємо, «Київенерго» 15 березня заявило про намір відключати боржників.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). ДТЕК є вертикально інтегрованим холдингом з виробничим ланцюжком від видобування і збагачення вугілля до генерації та дистрибуції електроенергії.