Кабмін відмовився від зниження акцизів на бензин

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні не прийняв рішення про зниження акцизів на світлі нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

«Було прийняте рішення шукати якісь інші варіанти», - сказав він.

При цьому В.МАКУХА зазначив, що питання про створення умов для ввезення нафти, мінімум, 1 млн. тонн для переробки на вітчизняних НПЗ є реальнішим. «Це реальніше», - сказав В.МАКУХА щодо можливості створення таких умов.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу уряду, сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів заявив, що уряд планує знизити акциз на бензин і створити умови для ввезення 1 млн. тонн нафти, незважаючи на те, що це приведе до втрат доходів бюджету.

Він додав, що такі заходи необхідні для того, щоб підвищити рентабельність переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

М.АЗАРОВ також сказав, що знижений акциз на нафтопродукти діятиме на період «аномально високої» ціни на нафту.

Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин був підвищений на 50%, або на 66 євро/тонну, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало потужним стимулом для зростання цін на бензин у 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів в середньому становить 35%, дизпального - 22%.

Експерти прогнозують збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне – до 10 грн./літр.

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