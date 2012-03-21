Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні скоротився до 67%

Впродовж січня-лютого 2012 року підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 13 млрд. 130,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 20 млрд. 432,5 млн. грн., за який сплачено 13 млрд. 679,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-лютому ц.р. скоротився на 0,9 процентних пункти, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 67,0%.

Довідка УНІАН. Впродовж 2011 року підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 44 млрд. 38,4 млн. куб. м природного газу на загальну суму 80 млрд. 899,7 млн. грн., за який було сплачено 69 млрд. 726,0 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2011 році скоротився на 0,3 процентних пункти, порівняно з 2010 роком, до 86,2%.Ч

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