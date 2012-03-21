Україна в січні-лютому скоротила транспортування нафти на 12,5%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, в січні-лютому скоротилося на 12,5%, або на 0,603 млн. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 4,233 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) в січні-лютому становив 2,687 млн. тонн нафти, що на 16,4%, або на 0,528 млн. тонн менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У січні-лютому частка транзитного обсягу перекачування нафти в загальному обсязі нафтоперекачування становила 63,5%, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України – відповідно 36,5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 11,6%, або на 3,607 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році становив 17,771 млн. тонн нафти, що на 11,8%, або на 2,368 млн. тонн, менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Постачання нафтової сировини на українські НПЗ у січні-лютому скоротилося на 1%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-лютому 2012 р. скоротилося на 0,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,398 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що в січні-лютому ц.р. українські НПЗ переробили 1,383 млн. тонн нафтової сировини, що на 7,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилося на 16,1% у порівнянні з 2010 роком - до 9,255 млн. тонн. У 2011 році українські НПЗ переробили 9,049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працює шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.