Другий блок білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію у 2019 році

Мінськ . Другий блок білоруської АЕС увійде в експлуатацію у 2019 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО.

«Відповідно до документів, які ми підписали, перший енергоблок повинен ввійти в експлуатацію у 2017 році. З тимчасовим лагом в 1-2 роки ввійде і другий енергоблок», - сказав В.СЕМАШКО.

За його словами, всі підготовчі роботи щодо білоруської АЕС проводили відповідно до світових вимог.

Нагадаємо, раніше планувалося ввести в експлуатацію другий енергоблок у 2018 році.

Довідка УНІАН. Атомну електростанцію в Білорусі будуть споруджувати на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленим ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить в російську держкорпорацію «Росатом»). Два її енергоблоки будуть великої одиничної потужності - по 1200 МВт, а вся білоруська енергосистема сьогодні становить приблизно 8 тис. МВт.

Зараз там проводять підготовчі роботи, йде будівництво автомобільної та залізничної доріг, створюється виробнича база.

Фінансування будівництва АЕС буде здійснюватися переважно за рахунок державного експортного кредиту Росії. Відповідно до міжурядової угоди кредит надається на загальну суму до 10 млрд. дол. терміном на 25 років для фінансування 90% вартості кожного договору між російським ЗАТ «Атомбудекспорт» і білоруською держустановою «Дирекція будівництва атомної електростанції».