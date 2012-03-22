Світові ціни на нафту в середу підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у середу підвищилися після публікації даних Міненерго США щодо запасів "чорного золота".

Про це свідчать дані торгів, передає РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 1,20 долара - до 107,27 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів піднялася на 0,08 долара - до 124,20 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 16 березня, зменшилися на 1,2 мільйона барелів, або на 0,3%, - до 346,3 мільйона барелів.

Загальні запаси бензину знизилися на 1,2 мільйона барелів, або на 0,5%, і склали 226,9 мільйона барелів. Запаси дистилятів зросли на 1,8 мільйона барелів, або на 1,3%, склавши 136,6 мільйона барелів.

Щотижневі дані управління з енергетичної інформації (Energy Information Administration - EIA) Міненерго США про запаси сирої нафти, бензину, дистилятів і опалювальної нафти є важливим показником, що впливає на динаміку цін на паливо та енергоносії в усьому світі.