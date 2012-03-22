Бойко обговорить з Еттінгером питання поставки газу до України з Європи

Варшава. 22 березня. УНІАН. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час сьогоднішньої зустрічі к Брюсселі обговорить з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ питання поставки газу до України з Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ, повідомив журналістів прес-секретар українського прем'єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Ще одне питання, яке обговорюватиметься на переговорах БОЙКА та ЕТТІНГЕРА, це поставки газу з Європи до України», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Також він повідомив, що на порядку денному цих переговорів окрім іншого буде розглянуто пропозицію використовувати підземні сховища газу в Україні як компенсуючі потужності в періоди пікового споживання. В.ЛУК’ЯНЕНКО підкреслив, що минула весна показала, що українські підземні сховища є надійним і економічно вигідним інструментом.

Також прес-секретар підкреслив, що ідея полягає в тому, щоб закачувати газ в українські газосховища за найвигіднішими спотовими цінами протягом року і використовувати у пікові періоди.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Україна - ЄС з питань співпраці в енергетичній сфері.

Планується зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ, під час якої відбудеться підписання Шостого звіту виконання Меморандуму між Україною і ЄС про розуміння щодо співпраці в енергетичній галузі протягом 2011 року.