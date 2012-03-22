Варшава. Україна пропонує Польщі збільшити поставки електроенергії з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ, повідомив українським журналістам прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що йдеться про те, що Д.ТУСК зацікавився цією можливістю і пообіцяв обговорити цю тему.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Східенерго», яке входить в енергохолдинг ДПЕК, після майже дворічної перерви відновило в жовтні 2011 року експортні поставки електроенергії до Польщі.

З грудня 2011 року ДПЕК припинив поставки електроенергії у напрямі до Польщі через погіршення цінової кон'юнктури.