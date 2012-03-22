Янукович з Путіним в кінці травня продовжать обговорювати газове питання

Переговори з газового питання президентів України і Росії будуть продовжені наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

«Зараз працюють робочі групи, і ми сподіваємося, що до кінця травня – до 20-х чисел травня, буде вироблено прийнятне рішення, яке ми обговоримо з Володимиром Володимировичем ПУТІНИМ», - сказав Президент, зазначивши, що чекає від переговорного процесу збалансування доходів і витрат «Нафтогазу» так, щоб не доводилося перекривати з бюджету дефіцит 500 млн. дол., що існує сьогодні.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що планує зустрітися з В.ПУТІНИМ і в середині квітня - після Великодня, ще до завершення переговорного процесу.

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