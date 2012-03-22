«Черкаситеплокомуненерго» планує будівництво ТЕЦ на біопаливі

Комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго» планує побудувати в обласному центрі теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на деревних відходах, встановленою електричною потужністю 3 МВт, повідомив журналістам директор підприємства Павло КАРАСЬ в четвер У Києві.

За його словами, прогнозна вартість спорудження об'єкта становить близько 9 млн євро. Компанія розраховує профінансувати проект за рахунок залучення кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Раніше «Черкаситеплокомуненерго» ввело в експлуатацію котельню, що працює на трісках потужністю 2,5 Гкал.

Об'єкт забезпечує тепловою енергією обласну лікарню та онкологічний диспансер.

Цей проект, вартість якого близько 8 млн грн. і термін окупності 2,7 роки, був профінансований за рахунок раніше залученого кредиту ЄБРР.

Нагадаємо, раніше «Черкаситеплокомуненерго» взяло у ЄБРР кредит на 11,2 млн євро для реконструкції теплових мереж, установки індивідуальних теплових пунктів, впровадження когенераційних технологій.

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