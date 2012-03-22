ВР урегулює питання оплати за експертизу з енергозбереження

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо оплати державної експертизи з енергозбереження».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 255 народних депутатів з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до статті 21 Закону України «Про енергозбереження» доповнити перелік випадків, коли проведення державної експертизи з енергозбереження є обов’язковим. Зокрема, передбачається, що така експертиза є обов’язковою для отримання пільг, передбачених податковим та/або митним законодавством; пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів; отримання безповоротного асигнування, цільових державних та інших субсидій, субвенцій, дотацій для здійснення заходів із забезпечення енергозбереження за рахунок бюджетних коштів.

Законопроектом передбачається, що державна експертиза з енергозбереження здійснюється на платній основі, а вимоги до визначення вартості послуг з проведення державної експертизи з енергозбереження встановлюються Кабінетом міністрів України.

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