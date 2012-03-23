Еттінгер та Бойко обговорили питання співпраці в енергетичній сфері

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР та міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО обговорили питання співпраці в енергетичній сфері.

Про це повідомила у четвер по завершенню зустрічі прес-секретар комісара Марлєн ХОЛЗНЕР.

Згідно з повідомленням, сторони, зокрема, підписали шостий спільний звіт з виконання Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2011 року.

В ході зустрічі сторони обговорили питання прогресу, здійсненого Україною для виконання своїх зобов’язань перед Енергетичним співтовариством, а також стратегію України щодо реформування компанії “Нафтогаз” та питання посилення прозорості газового ринку України, відповідно до Меморандуму щодо модернізації української газотранспортної системи, підписаного у березні 2009 року.

Крім того, на зустрічі порушувалося питання стратегії України щодо майбутнього її газотранспортної системи та можливості залучення європейських компаній.

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