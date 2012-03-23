Україна сподівається отримати 800 млн євро кредиту для підвищення безпеки АЕС
Брюссель. Україна сподівається до кінця року отримати кредит на суму в 800 млн євро для реалізації Комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків на українських АЕС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив у четвер українським журналістам директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микита КОНСТАНТИНОВ.
“Ми очікуємо, що “Євроатом” та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть до кінця року спільну позику”, - сказав він.
“Ми розраховуємо, що це буде 800 млн євро”, - додав М.КОНСТАНТИНОВ.
Він зазначив, що це питання обговорювалося на експертному рівні з представниками Єврокомісії.
Представник українського міністерства підкреслив, що уряд планує у будь-якому випадку виконати цю програму, загальна вартість якої, за попередніми оцінками, становить 12 млрд грн. Разом з тим, за його словами, отримання позики “було б корисним” з урахуванням низьких процентних ставок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ До середини весни в Японії може не залишитися жодної працюючої АЕС