Нафта дорожчає на заявах МЕА про стратегічні запаси сировини

Світові ціни на нафту збільшуються у п'ятницю на тлі заяв Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про відсутність намірів використовувати стратегічні запаси сировини, хоча інвестори побоюються перебоїв з поставками через напруженості на Близькому Сході, повідомляє РИА Новости.

Вартість квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.53 мск зросла на 0,15 долара, або на 0,14% - до 105,50 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,19 долара, або на 0,15% - до 123,33 долара за барель.



У ході офіційного візиту до Індії глава МЕА Марія ван дер Хувен підтвердила відсутність у агентства намірів постачати нафту зі стратегічних запасів. Повідомлення в ЗМІ про можливе використання таких запасів США, Великобританією або Францією вона назвала "непідтвердженими чутками".



"Заяви МЕА, безумовно, впливають на котирування нафти в короткостроковій перспективі. Але ми не очікуємо різкого зростання цін, принаймні до тих пір, поки не відбудеться істотного збільшення споживання пального в США", - говорить аналітик Fat Prophets в Сіднеї Девід ЛЕННОКС, чиї слова цитує агентство Bloomberg.



