Україна до липня може отримати від ЄС 300 млн. євро на перший етап реконструкції ГТС

Брюссель. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР сподівається, що Україна до липня отримає 300 млн. євро на перший етап реконструкції своєї газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам ввечері 22 березня після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

“Ми маємо гарний аналіз від експертів, і тепер ми, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, а також інші учасники, маємо ухвалити рішення, і наша домовленість стосувалася ухвалення підходу до першої моделі до червня-липня цього року найпізніше”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Ю.БОЙКО, у свою чергу, ще до початку зустрічі з комісаром уточнив українським журналістам, що 300 млн. євро від європейських фінансових інституцій планується використати на перший етап модернізації української газотранспортної системи, зокрема, на заміну частин газопроводу “Уренгой – Помари - Ужгород”.

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