ЄС готовий вступити до діалогу про розвиток української ГТС з Києвом та Москвою - Еттінгер

Брюссель. Європейський Союз готовий вступити у діалог з Києвом та Москвою щодо розвитку української газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 22 березня після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

“Ми готові вступити у тристоронній офіційний діалог. І я думаю, що нам слід, і ми робимо все для реалізації взаємовигідного ефекту для всіх – постачальника, тобто Росії та “Газпрому”, України як споживача і транзитера, а також країни зберігання, і для ЄС”, - сказав комісар.

“Кожен має свій інтерес, але ми маємо усі спільний інтерес, і я впевнений, що ми доб’ємося результату”, - додав Г.ЕТТІНГЕР.