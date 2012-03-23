Туреччина веде переговори з Україною про використання підземних газосховищ

Туреччина веде переговори з Україною щодо ряду енергетичних проектів, включаючи використання українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомив заступник міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Метін КІЛДЖІ, передає Reuters.

"В України великі підземні сховища. Обговорюються конкретні проекти, такі як спільне використання сховищ і будівництво двостороннього трубопроводу. Може бути порушено питання про зберігання частини нашого газу", - сказав він.

Через недостатню місткість газосховищ Туреччина в зимові місяці відчуває труднощі із задоволенням попиту на газ. Цього року споживання газу в країні, за прогнозами, збільшиться на 9% – до 48,5 млрд куб. м.

М.КІЛДЖІ також повідомив, що Туреччина може збільшити з 20% частку в Трансанатолійському газопроводі TANAP, призначеному для поставок азербайджанського газу до Європи, і продовжить підтримувати проект «Набукко».

Зараз 20% проекту належать державній трубопровідній компанії Туреччини Botas, а 80% - Державній нафтовій компанії Азербайджану ДНКАР. До кінця квітня країни розраховують укласти міжурядову угоду за проектом вартістю 5-7 млрд дол., і будівництво газопроводу розпочнеться наприкінці 2013-го або на початку 2014 року, сказав заступник міністра.

Газопровід пропускною спроможністю 16 млрд куб. м на рік поставлятиме газ з другої фази азербайджанського газового родовища Шах-Деніз, Європа одержуватиме 10 млрд куб. м на рік, а Туреччина - 6 млрд куб. м.

За словами М.КІЛДЖІ, Туреччина як і раніше підтримує проект «Набукко», хоча шанси на його здійснення знизилися після заяви однієї з учасників проекту німецької RWE про те, що компанія зацікавлена в проекті TANAP і ще раз розгляне питання про свою участь у "Набукко". «Ми залишимося в проекті «Набукко» і продовжимо підтримувати його», - сказав М.КІЛДЖІ.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКО і міністра енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки Танера ЙИЛДИЗА, під час якої обговорювалися питання співпраці двох держав в енергетичній сфері.

Нагадаємо, в січні 2011 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі енергетики між Міністерством енергетики і вугільної промисловості України і Міністерством енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки.

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