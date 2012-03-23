Україна повинна ще багато зробити для виконання зобов'язань перед Енергетичною співдружністю

Брюссель. Україні потрібно ще багато чого зробити для виконання зобов'язань перед Енергетичною співдружністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчить шостий спільний звіт про виконання Меморандуму між Україною і ЄС про розуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі упродовж 2011 року, підписаний 22 березня в Брюсселі міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ і комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ.

У документі, зокрема, звертається увага на необхідність виконання зобов'язань перед Енергетичною співдружністю у сфері відкриття ринків електроенергії і газу.

“Україна повинна якнайшвидше погодити із Секретаріатом Енергетичної співдружності План дій і "дорожню карту" щодо впровадження енергетичного законодавства ЄС в рамках Договору про Енергетичну співдружність”, - наголошується у звіті.

У документі звертається увага на те, що на порядку денному залишається виконання значного обсягу робіт з підготовки та ухвалення законів і підзаконних актів, яке повинно здійснюватися зокрема шляхом консультацій із Секретаріатом Енергетичної співдружності.

У документі сторони приділили окрему увагу забезпеченню фінансової життєздатності НАК “Нафтогаз України” “шляхом встановлення відповідного рівня тарифів, зокрема для побутових споживачів”. При цьому сторони зазначили, що в цьому контексті питання соціального значення набуває щораз більшого значення.

У звіті також міститься стурбованість відсутністю просування у впровадженні законодавства, яке б надавало Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), необхідний рівень незалежності – новий проект закону розробляється з 2007 року.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС підписали Меморандум про розуміння щодо співпраці в енергетичній галузі 1 грудня 2005 року. Він складається з 5 “дорожніх карт”, які охоплюють ядерну безпеку, інтеграцію ринків електроенергії і газу, безпеку енергопоставок і транзиту вуглеводнів, вугільну галузь, а також енергоефективність і розвиток відновлюваних джерел енергії.

24 вересня 2010 року Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичної співдружності і з 1 лютого 2011 року стала повноправним членом цієї організації.

Учасниками Енергетичної співдружності є Європейська Співдружність і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичної співдружності полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової і економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі і розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що суттєво для економічного розвитку і соціальної стабільності.

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