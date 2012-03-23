Тісна інтеграція з Україною неможлива без прозорості в енергосфері - Фюле

Брюссель. Комісар Євросоюзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕвважає, що посилення інтеграції з Україною неможливе без прозорості в українській енергетичній сфері.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речник комісара Петер СТАНО, про це комісар заявив 22 березня під час зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

“Загальна мета українського уряду мати більш тісну інтеграцію з ЄС не може бути досягнута без прозорості в енергетичній сфері”, - заявив Ш.ФЮЛЕ.

У зв’язку з цим він нагадав зобов’язання, взяті Україною при приєднанні до угоди про Енергетичне співтовариство, а також положення Угоди про асоціацію щодо співпраці у сфері енергетики.

Ш.ФЮЛЕ нагадав також бажання Євросоюзу брати участь у тристоронньому діалозі з Києвом і Москвою щодо модернізації української газотранспортної системи.

Говорячи про Угоду про асоціацію, єврокомісар наголосив, що її підписання залежатиме від політичних умов в Україні, зокрема, від поваги Києва до спільних цінностей та верховенства права.