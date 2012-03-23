Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень зросли на 0,8%

З 16 по 23 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,7-0,9% (в середньому на 0,8%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 16 по 23 березня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,8% - з 9,69 грн/літр до 9,77 грн/літр;

на бензин А-92 – збільшилися на 0,9% - з 10,22 грн/літр до 10,31 грн/літр;

на бензин А-95 – збільшилися на 0,9% - з 10,54 грн/літр до 10,63 грн/літр;

на дизельне пальне – збільшилися на 0,7% - з 9,81 грн/літр до 9,88 грн/літр.

Як відзначили в компанії, сьогодні у декількох великих мережах АЗС ціни зросли. Зокрема, найбільша роздрібна мережа – «Приват» – підвищила вартість дизпального на 10 коп. – до 9,80 грн/літр. Вартість бензинів залишилася на колишньому рівні.

Крім того, в мережах АЗС «ОККО» і WOG подорожчав бензин А-95 – на 15 коп. і 11 коп. – до 11,20 грн/літр і 11,19 грн/літр відповідно. Ціни на дизпальне у вказаних мережах зросли на 10 коп. – до 10,25 грн/літр і 10,29 грн/літр відповідно. Бензин А-92 також подорожчав на 4 коп. (ОККО) і 10 коп. (WOG) – до 10,79 грн/літр і 10,80 грн/літр.

Значний стрибок цін зафіксовано в мережі АЗС «ЛУКОЙЛ», де бензини А-92 і А-95 подорожчали на 16 коп. і 30 коп. – до 10,75 грн/літр і 11,29 грн/літр. Вартість ДП підвищилася на 26 коп. – до 10,25 грн/літр.

На 10 коп. зросли також ціни в мережі АЗС Shell. Так, бензини А-92 і А-95 досягли позначок 10,79 грн/літр і 11,09 грн/літр, а дизпальне – 10,19 грн/літр.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла майже на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентне 18 коп./литр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.