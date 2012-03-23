Росія з 1 квітня підвищує мито на експорт нафти на 12%

Експортне мито на нафту з Російської Федерації з 1 квітня 2012 року підвищиться на 12%, або на 49,5 долара, - до 460,7 дол. за тонну з 411,2 дол. за тонну в березні.

Відповідну ухвалу уряду РФ розміщено у п'ятницю на його офіційному сайті.

Пільгове експортне мито на нафту для низки родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 квітня підвищиться на 37,1 дол. - до 241,5 дол. за тонну з 204,4 дол. за тонну в березні.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в квітні становитиме 304 дол. проти 271,4 дол. у березні, підвищене експортне мито на бензин - 414,6 дол. проти березневих 370,1 дол.

Мито на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн та інші зріджені гази становитиме з 1 квітня 158,6 дол. за тонну проти 157,3 дол. в березні.

Система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти «60-66» введена в РФ з 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти у 182,5 дол. за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі і темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту. З 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти буде підвищено до рівня мита на сиру нафту.