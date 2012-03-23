«Нафтогаз» 26 березня назве оцінювача української ГТС

26 березня 2012 року об 11:00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6) відбудеться розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з оцінки вартості активів газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що цей захід відбудеться за участю заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима ЧУПРУНА.

Як повідомляв УНІАН, на участь у тендері з визначення оцінювача української ГТС подали заявки чотири компанії: ПП «Томас&Симонова» (м. Київ), «Дафф Енд Фелпс» (США), ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ), ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ).

Нагадаємо, оцінка вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України проводиться для реструктуризації НАК «Нафтогаз України» шляхом виокремлення магістральної транспортної мережі та газосховищ (ДК «Укртрансгаз») із компанії в окрему незалежну компанію, 100% акцій якої залишається у власності держави. Всі роботи потрібно завершити до 1 серпня 2012 року.

Оцінювач повинен розробити методологію оцінки. Методологія повинна пояснювати базові підходи (ринковий (аналоговий), вартісний) і повинна пояснювати техніку і методологію отримання оцінки вартості активів. Методологія повинна коротко зазначати основні особливості оцінки вартості активів на ринках, що розвиваються, і повинна відображати переваги і недоліки описаних методів оцінки.

Як забезпечення пропозиції учасники тендеру повинні внести 350 тис. грн. завдатку. Кваліфікаційні критерії вимагають від учасників надання інформації про досвід роботи за останні три роки. Зокрема, здійснення оцінки справедливої вартості не менш як 10 тис. об'єктів основних засобів у кожному індивідуальному проекті в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД; оцінки бізнесу в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД (показник обсягу реалізації принаймні в одного з клієнтів учасника повинен бути не менш як 1 млрд. грн. на рік; досвід повинен містити не менш як чотири індивідуальні проекти).

Реструктуризація «Нафтогазу України» здійснюється з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відокремлення функцій НАК «Нафтогаз України» з видобутку, поставок і транспортування газу та Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.