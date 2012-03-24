Двоє осіб загинули в непрацюючій шахті у Макіївці

У Макіївці Донецької області у гірничій виробці непрацюючої шахти знайдено двох загиблих та одного постраждалого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 23 березня о 23.15 в с. Землянки Кіровського району м. Макіївка у гірничу виробку непрацюючої шахти „Бутівська”, що знаходиться на балансі ДП „Макіїввугілля”, несанкціоновано проникли троє осіб, які через родичів звернулися за допомогою.

Вжитими заходами 24 березня о 5.30 двома відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля на глибині 200 м знайдено 2 загиблих осіб та 1 постраждалого у важкому стані.