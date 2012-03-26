Узбекистан припиняє подачу газу в Таджикистан

Узбекистан з 1 квітня повністю припиняє постачання природного газу в Таджикистан, повідомив РІА «Новости» представник прес-центру Міненергопрому.

"В офіційному листі, направленому в "Таджиктрансгаз", узбецькі газовики пояснюють припинення поставок браком газових ресурсів, оскільки Узбекистан має виконати свої зобов'язання перед основним покупцем природного газу - Китаєм", - говориться в повідомленні.

При цьому, на даний момент добове виробництво природного газу в Узбекистані становить понад 200 мільйонів кубометрів, що дорівнює обсягам поставок узбецького газу в Таджикистан на весь 2012 рік.

4 січня поточного року узбецька сторона без попереднього повідомлення припинила поставки газу в Таджикистан. 5 січня в Ташкент виїхала делегація на чолі з віце-прем'єром Таджикистану Муродалі АЛІМАРДОНОМ. За підсумками переговорів з віце-прем'єром Узбекистану Рустамом АЗІМОВИМ і керівництвом компанії "Узтрансгаз" 6 січня подача газу до Таджикистану була відновлена.

Згідно з підписаною 5 січня цього року угодою між "Узбектрансгазом" і "Таджиктрансгазом", обсяг поставок на 2012 рік становить 200 млн. кубометрів, гарантований обсяг на перший квартал - 45 мільйонів кубометрів природного газу.

Імпортований з Узбекистану газ в основному йде на потреби промислових об'єктів.

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