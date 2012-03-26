Ціна нафти падає на тлі негативної статистики зі США

На світових торгах у понеділок, 26 березня, ціни на нафту знижуються на тлі негативної статистики зі США.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,33 долара, або на 0,31% - до 106,54 долара за барель.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,3 долара, або на 0,24% - до 124,83 долара за барель.

Продажі нових будинків у США в лютому знизилися на 1,6% в порівнянні з переглянутим показником січня і склали 313 000. Початковий показник за січень був переглянутий до 318 000 з 321 тисячі. Дані виявилися гірше прогнозів аналітиків.

Крім того, інвестори продовжують побоюватися уповільнення темпів економіки Китаю, передає Bloomberg.