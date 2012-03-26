«Нафтогаз» допустив три компанії до другого етапу конкурсу на оцінювача ГТС

Сьогодні, 26 березня, в приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за участю представників ЗМІ відбулося розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг за оцінкою вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, повідомили УНІАН у прес-службі НАКу.

Закупівля послуг за оцінкою активів української ГТС проводиться компанією на виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України.

Згідно з вибраною процедурою двоступінчастих торгів, до участі у другому етапі було допущено три компанії: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 4 100 тис. грн.), компанію «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США, ціна пропозиції 4 400 тис. грн.) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 5 920 тис. грн.). Приватне підприємство «Томас & Симонова» (м. Київ, Україна) не виконало умов подання конкурсних заявок, а саме – не надало підтвердження досвіду роботи за оцінкою і підтвердження наявності співробітників відповідної кваліфікації, тому його пропозицію було відхилено на першому етапі конкурсу.

Заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун, зокрема, відзначив: «Нам потрібно знати, скільки коштує наша унікальна система з її транспортними можливостями для того, щоб визначитися з ефективною моделлю її використання».

Перший етап конкурсних торгів на закупівлю послуг за оцінкою вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу Україні, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, відбувся 27 лютого 2012 року. Попередні пропозиції конкурсних торгів на участь у закупівлі послуг з оцінки подали чотири компанії: приватне підприємство «Томас & Симонова» (м. Київ, Україна), компанія «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США), ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна).

Компанія також надсилала запрошення на участь у конкурсі таким відомим у світі консалтинговим компаніям, як «Делойт Туш Томацу Лімітед», КПМГ, «Ернст енд Янг» і «ПрайсвотерхаусКуперс».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.