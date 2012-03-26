Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено для планового ремонту

Енергоблок №4 Запорізької АЕС 25 березня о 00 годин 01 хвилина відключено від мережі і виведено у плановий капітальний ремонт.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, ремонт триватиме до 10 червня 2012 року (тривалість ремонту – 78 днів).

За даними інформцентру, в період ремонту заплановано виконати капітальний ремонт реакторної установки з повним вивантаженням активної зони і контролем корпусу реактора зсередини, капітальний ремонт турбіни парової К-1000-60/1500-2, капітальний ремонт технологічно взаємозв'язаного устаткування: турбогенератора ТВВ-1000 (GT-4), збудника БВД-4600 (GE-4), вимикача КАГ-24 (Г-4-0) і токопроводу (ТГ-4), а також низки інших регламентних і надрегламентних робіт.

Зараз у мережі перебуває 5 енергоблоків ЗАЕС, сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу від енергоблоків ЗАЕС становить 0,1% допустимого рівня. Радіаційний фон на проммайданчику – 10 мікрорентгенів на годину, в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен.

ЗАЕС виробляє близько 50% всієї електроенергії, яку виробляють атомні станції України, і понад 22% загального виробництва електроенергії в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЕнергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після капремонту