"Нафтогаз" планує завершити оцінку ГТС до кінця червня
НАК "Нафтогаз України" прогнозує завершення оцінки газотранспортної системи (ГТС) України до кінця червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.
«Я думаю, до кінця червня оцінку буде зроблено», - сказав він.
При цьому він додав, що оцінка проводиться, щоб уникнути будь-яких спекуляцій у даному питанні й у газових переговорах із Росією.
Крім того, за його словами, оцінка ГТС буде необхідна у разі ухвалення рішення про створення тристороннього газотранспортного консорціуму з Росією та ЄС.
Також В.Чупрун зазначив, що до кінця першого півріччя ЄС повинен визначитися з рішенням про фінансування модернізації ГТС України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, в приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з оцінки вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури.
Згідно з обраною процедурою двоступінчатих торгів, до участі в другому етапі були допущені три компанії: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 4 100 тис. грн.), компанія «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США, ціна пропозиції 4 400 тис. грн.) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 5 920 тис. грн.).
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
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