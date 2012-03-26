За тиждень великогуртові ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися в середньому на 1,5%

З 19 по 26 березня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,4-4,3% (в середньому на 1,5%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 19 по 26 березня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 0,5%, або 60 грн/тонна, – до 12 600 грн/тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 4,3%, або 530 грн/тонна, – до 12 990 грн/тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,9%, або 120 грн/тонна, – до 13 530 грн/тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 0,4%, або 40 грн/тонна, – до 10 800 грн/тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.