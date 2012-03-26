S&P попереджає Росію про зниження рейтингів, якщо нафта Urals подешевшає до 60 дол

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у разі стресового сценарію, що передбачає зниження середньої ціни на нафту марки Urals до $ 60, може знизити суверенний довгостроковий рейтинг Росії відразу на три ступені, йдеться в звіті S&P.

«Ми вважаємо, що зниження цін на нафту на $ 10 прямо і побічно призведе до зниження держдоходів на 1,4% ВВП», - йдеться в повідомленні агентства, яке цитує РІА «Новини».

«У разі стресового сценарію, за якого ціна бареля Urals впаде і залишиться в середньому на рівні $ 60, можна буде очікувати... дефіциту вище 8% ВВП. За цього сценарію довгострокові рейтинги Росії можуть знизитися на три ступені», - попереджає агентство.

У даний час Росія має такі рейтинги S&P: за зобов'язаннями в іноземній валюті - довгостроковий BBB зі стабільним прогнозом і короткостроковий A-3; за зобов'язаннями в національній валюті - довгостроковий BBB + зі стабільним прогнозом і короткостроковий А-2.

Зараз нафта Urals торгується на рівні $ 120 за барель.

Під час фінансової кризи в 2009 році ціна Urals впала до $ 50, однак тоді рейтингові агентства знижували рейтинги Росії тільки на один щабель. За словами аналітиків, можливе зниження на три щаблі демонструє той факт, що Росія стає все більш залежною від нафти.